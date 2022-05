Cochoui Dansant à Wailly-Beaucamp Wailly-Beaucamp Wailly-Beaucamp Catégorie d’évènement: Wailly-Beaucamp

Cochoui Dansant à Wailly-Beaucamp Wailly-Beaucamp, 4 juin 2022, Wailly-Beaucamp.

2022-06-04 – 2022-06-04

Rue des Bocquets Wailly-Beaucamp

Samedi 4 juin à 19h

Salle des fêtes de Wailly-Beaucamp

———————–

Le Comité des Fêtes de Nempont-St-Firmin organise un ‘Cochoui Dansant’ le samedi 4 juin 2022 à 19h.

Au menu : Kir – Cochon et ses légumes – Fromage, salade – Dessert, café.

Il sera suivi d’une grande tombola avec comme lot principal une télé connectée 110 cm à gagner

———————–

Tarif : 25€ (boisson non comprise) – Enfant – de 12 ans : 10€

Réservation avant le 28 mai à M. Laurent Chassard au +33 (0)6 85 62 10 14 (Paiement à la réservation) +33 6 85 62 10 14 Cochoui dansant

