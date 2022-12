COCHON GRILLÉ Montaillé Montaillé Montaillé Catégories d’évènement: Montaillé

COCHON GRILLÉ Salle des Fêtes Montaillé Sarthe

2023-04-01

Sarthe Montaillé 20€ / personne. Sur réservation. Cochon grillé – Organisé par l’APE Montaillé Ecorpain ape.montaille.ecorpain@gmail.com +33 6 71 66 68 34 Montaillé

