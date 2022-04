COCHON GRILLÉ La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Catégories d’évènement: La Suze-sur-Sarthe

Sarthe

COCHON GRILLÉ La Suze-sur-Sarthe, 4 juin 2022, La Suze-sur-Sarthe. COCHON GRILLÉ La Suze-sur-Sarthe

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 02:00:00

La Suze-sur-Sarthe Sarthe EUR Repas dansant avec cochon grillé.

Soirée organisée par le comité des fêtes et animée par Florent NORMA et Gaël HOULBERT.

