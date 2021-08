Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Cochon grillé Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Cochon grillé Erquy, 15 août 2021, Erquy. Cochon grillé 2021-08-15 09:30:00 – 2021-08-15 13:00:00

Erquy Côtes d’Armor Le dimanche 15 aout 2021 se tiendra au terrain des sports des Hôpitaux le traditionnel repas « cochon grillé » organisé par les chasseurs d’Erquy. Cette année, compte tenu des conditions sanitaires, nous ne pouvons assurer que des repas à emporter. Nous vous proposons une part de viande accompagnée de sauce et de pommes de terre.

dernière mise à jour : 2021-08-12

