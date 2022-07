Cochon farci Villars Villars Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Villars 10h30 : Exposition sur la Résistance en 1942 (place de l’église).

12h00 : cochon farci.

18€ vin compris. 8€ pour les enfants de – de 12ans.

