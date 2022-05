Cochon de lait à Bouillancourt-en-séry Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry Catégories d’évènement: Bouillancourt-en-Séry

Somme

Cochon de lait à Bouillancourt-en-séry Bouillancourt-en-Séry, 14 mai 2022, Bouillancourt-en-Séry.

2022-05-14 – 2022-05-14

Bouillancourt-en-Séry Somme Bouillancourt-en-Séry 17 19h00 – Salle des fêtes – Places limitées

Menu : Apéritif / Cochon de lait* / Pomme de terre grenaille / Tomate provençale / Trio de fromage / Mignardise sucrée / Café.

* Grillade possible à la place du cochon de lait

Réservation avant le 30 Avril

Tarifs : 17.00€ – 10.00€/Enfant

Infos : 06 74 87 42 92 – 06 37 40 78 32

Bouillancourt-en-Séry

