Cochon de lait

Cochon de lait, 6 août 2022, . Cochon de lait



2022-08-06 19:30:00 – 2022-08-06 Organisé par le Rion Morcenx Club Rugby, le traditionnel cochon de lait se déroulera à partir de 19h30 face à la salle Jean Jaurès. Un repas copieux et une animation musicale vous attendent pour vous assurer une soirée conviviale. Les réservations se font sur place, a l'Office de Tourisme, au 05 58 04 79 50 ou auprès d'Olivier Mondenx au 06 74 84 00 59.

