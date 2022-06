Cochon à la Breizh

Cochon à la Breizh, 10 août 2022, . Cochon à la Breizh

2022-08-10 – 2022-08-10 Sonneurs et danseurs en costume breton vous donnent rendez-vous autour d’un délicieux cochon grillé à la broche. Menu traditionnel à 11€. Nombre de places limitées. Réservation conseillée au 02 99 93 70 70 ou sur accueil@etacarentoir.fr

Pass vaccinal demandé selon la réglementation en vigueur. Sonneurs et danseurs en costume breton vous donnent rendez-vous autour d’un délicieux cochon grillé à la broche. Menu traditionnel à 11€. Nombre de places limitées. Réservation conseillée au 02 99 93 70 70 ou sur accueil@etacarentoir.fr

Pass vaccinal demandé selon la réglementation en vigueur. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville