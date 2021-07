Draché Draché Draché, Indre-et-Loire Cochon à broche pour la fête nationale Draché Draché Catégories d’évènement: Draché

Indre-et-Loire

Cochon à broche pour la fête nationale Draché, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Draché. Cochon à broche pour la fête nationale 2021-07-14 – 2021-07-14

Draché Indre-et-Loire Draché Journée républicaine au parc Dériré Charpentier avec apéritif à 12h puis cochon à la broche vers 13h.

Uniquement sur réservation. Journée républicaine au parc Dériré Charpentier avec apéritif à 12h puis cochon à la broche vers 13h.

Uniquement sur réservation. comitedesfetesdrache@gmail.com +33 6 51 67 03 75 Journée républicaine au parc Dériré Charpentier avec apéritif à 12h puis cochon à la broche vers 13h.

Uniquement sur réservation. Sophie Grange dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Draché, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Draché Adresse Ville Draché lieuville 47.05514#0.62458