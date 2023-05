FETE DES JEUX rue du Moulin Catégories d’évènement: Cocheren

Moselle

FETE DES JEUX rue du Moulin, 11 juin 2023, Cocheren. Conseil Municipal des Enfants organise une fête des jeux à la Coulée Verte. Renseignements Mairie de Cocheren.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-11 17:00:00. 0 EUR.

rue du Moulin

Cocheren 57800 Moselle Grand Est



Conseil Municipal des Enfants » organizes a game festival at the « Coulée Verte ». Information Mairie de Cocheren. El Conseil Municipal des Enfants organiza un festival de juegos en la Coulée Verte. Información Mairie de Cocheren. Der Conseil Municipal des Enfants organisiert ein Spielefest in der Coulée Verte. Informationen Mairie de Cocheren. Mise à jour le 2023-05-09 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Cocheren, Moselle Autres Lieu rue du Moulin Adresse rue du Moulin Ville Cocheren Departement Moselle Lieu Ville rue du Moulin Cocheren

Cocheren rue du Moulin Cocheren Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cocheren/

FETE DES JEUX rue du Moulin 2023-06-11 was last modified: by FETE DES JEUX rue du Moulin rue du Moulin 11 juin 2023 rue du Moulin Cocheren

Cocheren Moselle