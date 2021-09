Verzy Verzy Marne, Verzy Cochelet du Manoir de Verzy Verzy Verzy Catégories d’évènement: Marne

Cochelet du Manoir de Verzy 2021-10-02 12:30:00 – 2021-10-02 16:30:00 Manoir de Verzy 10 rue Ernest Gringault
Verzy Marne

Verzy Marne Verzy Le temps d’un déjeuner, la Maison Veuve Clicquot rend honneur au traditionnel cochelet et ouvre les portes du Parc du Manoir de Verzy, avec vue sur le vignoble surplombant la plaine. La Maison Veuve Clicquot vous propose un menu gourmand et convivial : des produits de saison, frais et des recettes simples et chaleureuses.

Grillade de viandes, barquette végétale de légumes à dipper et légumes grillés, crème de Maroilles des vendanges, Brie au biscuit Rose de Reims, tartes aux fruits de saison. *Pour compléter votre expérience : atelier découverte du vignoble, présence de producteurs et artistes locaux Simplicité, partage et convivialité, le cochelet du Manoir vous fera (re)découvrir une des plus pétillantes traditions champenoises. Réservation en ligne. https://www.veuveclicquot.com/fr-fr/le-cochelet-du-manoir-2021 dernière mise à jour : 2021-09-24 par

