Le dimanche 28 août 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris ! En trois ans et un premier album salué par la critique (“Echo” 2020), le trio Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage de la nouvelle scène jazz. Soudés par une complicité de chaque instant, le claviériste Nicolas Derand, le bassiste Timothée Robert et le batteur Julien Sérié ont créé un univers hybride entre jazz, hip-hop, musiques électroniques et musique de film. Servie par trois redoutables instrumentistes et arrangeurs qui aiment par-dessus tout raconter des histoires, leur musique dansante, spectaculaire et onirique montre la voie vers le jazz instrumental du futur. – Écrit par Yazid Kouloughli LINE UP : Nicolas Derand – Piano, synthétiseur

Timothée Robert – Basse, machines

Julien Sérié – Batterie, machines ———- ✿ Rendez-vous le dimanche 28 août à 15h

✿ Rendez-vous le dimanche 28 août à 15h
✿ Concert gratuit, entrée libre
Parc Floral de Paris
Route de la Pyramide 75012 Paris
Contact : https://festivalsduparcfloral.paris

©Julien Sérié

