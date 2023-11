Coccolite (1ère partie : Ornicar) New Morning Paris, 16 février 2024, Paris.

Le vendredi 16 février 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 19.80 EUR

Le New Morning accueille l’avant-garde de la nouvelle et foisonnante scène jazz fusion française avec le mystérieux trio Coccolite, qui présente le dernier volet d’une trilogie phonographique atypique

« Extrasystole » release party

Avec « Extrasystole », le dernier volet d’un ambitieux triptyque phonographique débuté en 2020, Coccolite confirme la profonde originalité de sa musique synthétique et syncrétique. Le trio signe une oeuvre à la fois visionnaire et intimement branchée sur les tensions et les pulsations de notre époque en mutation — âpre, dense, lyrique et puissamment cathartique.

== Line up ==

Timothée Robert (Basse), Julien Sérié (Batterie), Nicolas Derand (Claviers)

ORNICAR est un power trio de jazz électrique formé par Joachim MACHADO (guitare électrique/effets), Côme HUVELINE (batterie/effets) et Renan RICHARD-KOBEL (saxophone baryton/effets). S’appuyant sur une formation originale, ils proposent une musique puissante et onirique où les sonorités grunge et rock se mêlent à celles des musiques électroniques (drill, ambient…).

== Line up ==

Joachim Machado (Effets, Guitare), Côme Huveline (Batterie, Effets), Renan Richard-Kobel (Effets, Saxophone baryton)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/

