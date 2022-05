Cocci’Day Trévol Catégories d’évènement: Allier

Trévol

Cocci'Day, 4 juin 2022, Trévol.

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04 19:00:00
Devant l'orangerie Château d'Avrilly

Cortège en Coccinelle de Trévol à Moulins. Pour ce grand come-back, retrouvez diverses activités tout au long de cette journée. studevents03@gmail.com +33 6 99 17 75 72

