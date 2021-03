Cocarde d’Or, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Arles.

Cocarde d’Or 2021-07-05 – 2021-07-05 L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes

Arles Bouches-du-Rhône

Chaque année, le premier lundi de juillet, a lieu la Cocarde d’or (qui vit le jour le 2 juillet 1928) dans les arènes d’Arles. Il s’agit de la course » phare » de la saison taurine, la grande et belle fête de la bouvine et la plus prestigieuse des courses camarguaises.



En 2011 pour fêter son 80ème anniversaire, la Cocarde d’Or redevenait une course libre ouverte à tous les razeteurs, il fallait oser, ce fut un triomphe. Du 1er vainqueur Granito en 1928 au dernier, ils ont tous rêvé de gagner ce trophée, le plus prestigieux de la course camarguaise.

