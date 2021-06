Arles Amphithéâtre (Les arènes) Arles, Bouches-du-Rhône Cocarde d’Or Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

Amphithéâtre (Les arènes), le lundi 5 juillet à 17:30

Pourront participer à cette compétition : Les 16 premiers raseteurs du classement du trophée des As élite 1 Les 2 premiers raseteurs du classement du trophée des Raseteurs Les 3 premiers du trophée du classement de l’avenir Espoir L’organisateur se donne le droit de sélectionner 5 invités au maximum avec l’accord de la Commission taurine extra-municipale 5 tourneurs seront désignés par la FFCC selon le classement des raseteurs. [arenes-arles.com](https://arenes-arles.com) La plus ancienne et la plus prestigieuse compétition taurine camarguaise Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

