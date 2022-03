COCANHA-POLYPHONIES OCCITANES À DANSER Missègre Missègre Catégories d’évènement: Aude

Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Dans un face à face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales

complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique. Cocanha cultive le minimalisme, la sincérité d'un son acoustique soutenu par des percussions amplifiées, engageant les corps dans la danse. La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières.

