Cocanha (live) + Vincent Privat (DJ set) Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 19 août 2021-19 août 2021, Nantes.

2021-08-19

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Boum Bomo est une association nantaise qui met en valeur depuis 2014 les musiques françaises curieuses, rares et métissées, à travers une émission de radio sur Prun.Cocanha – Live – Musique occitane »Polyphonies à danser ». Ainsi peut-on résumer la musique de Cocanha, duo féminin auteur du magnifique album Puput sorti chez Pagans début 2020. Les voix de Lila Fraysse et Caroline Dufau se mêlent dans des chants hypnotiques en occitan, portées par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Un face à face percutant et émouvant. Vincent Privat – DJ set – Musiques traditionnelles Un pied à Paris, l’autre à Marseille. Vincent Privat est un digger et DJ hors-pair à qui l’on doit notamment les boutiques Dizonord. Sa curiosité tout-terrain l’amène notamment à défendre les musiques folkloriques traditionnelles d’Occitanie et d’ailleurs. Il s’empare de ces danses codées pour proposer des sélections vinyles curieuses et envoûtantes. Jouissif ! Une carte blanche Trempo à Boum Bomo — Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’Île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde…

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes