Cocanha (cants polifonics a dançar) Sorde-l’Abbaye, 11 août 2021, Sorde-l'Abbaye.

Cocanha (cants polifonics a dançar) 2021-08-11 – 2021-08-11 Abbaye Saint-Jean de Sorde 232 place de l’église

Sorde-l’Abbaye Landes Sorde-l’Abbaye

EUR Deux voix singulières se mêlent dans une polyphonie hypnotique portée par la pulsation des tambourins à cordes, des pieds et des mains. Dans un face à face percutant, les deux musiciennes livrent leurs personnalités vocales complémentaires, tressées par 10 ans de complicité artistique.

La langue occitane est leur terrain de jeu pour explorer des tempéraments et des sonorités singulières. Cocanha puise dans le répertoire traditionnel occitan, remet en mouvement des archives et les replace dans le fil de l’oralité. Certaines paroles sont ré-écrites, d’autres inventées, émanant d’un imaginaire commun à ciel ouvert.

