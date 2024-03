Cocagne ouvre ses portes Jardins de Cocagne Chalezeule, samedi 1 juin 2024.

Cocagne ouvre ses portes Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 14h00 Jardins de Cocagne

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », le jardin de Cocagne vous accueille exceptionnellement pour des visites guidées. Notre boutique sera ouverte, en plus d’un petit marché de producteurs locaux.

Des animations pour les enfants et une buvette vous seront proposées.

Nous vous attendons nombreux !

Jardins de Cocagne 3 chemin de la Combe Balland Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 57 07 00 51 Dans ce jardin d’insertion, on y pratiquant l’agriculture bio, on y cultive des légumes et des fruits dans le respect de l’environnement et des personnes.

