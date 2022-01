Cocagne – Cécile Vernadat Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Cocagne – Cécile Vernadat

Théâtre de l'Oiseau Mouche, le jeudi 3 mars à 19:00

C’est un bras qui s’élance, poing fermé, poing serré. Une danseuse s’avance. Relâche. Reprend. Baisser la garde ou prendre les armes, cri de rage et d’abandon, c’est un geste inlassablement répété. À l’audio succèdera la voix live qui viendra s’incarner au plateau pour un récit fait de mots et de sons, voix, souffles et musique. Un objet sonore créé sur mesure pour une expérience collective de projection et d’imagination.

5€

Cocagne est un spectacle fictif qui n’existera que dans nos oreilles. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

2022-03-03T19:00:00 2022-03-03T19:30:00

