COBU: l’art, l’interculturel, la création&gestion de groupes Élan Interculturel, 13 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 au 17 septembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 16h30

gratuit

Élan Interculturel organise une formation qui vise à contribuer à la structuration et gestion de groupes non-formels. Les ateliers-résidence “COBU : l’art et l’interculturalité dans la formation & gestion de groupes non-formels” utilise les techniques de médiation culturelle et d’éducation non-formelle pour la création, dynamisation, gestion et action…

As-tu une passion que tu voudrais partager avec un groupe ? As-tu envie de créer un groupe autour de cette passion pour échanger, aller plus loin, avoir plus d’impact ? Es-tu motivé.e pour structurer ce groupe pour qu’il tienne à long terme autour d’une association, un collectif, une coopérative ? Aimes-tu apprendre à travers des techniques de médiation artistique et de l’éducation non-formelle ?

Si tu as répondu “OUI” à ces 4 questions, cet atelier est pour toi !

Dans le cadre du projet Erasmus+ COBU, l’association de Loi 1901 et organisme de formation agréé Élan Interculturel organise une formation qui vise à contribuer à la structuration et gestion de groupes non-formels. Sur le programme des ateliers-résidence COBU ; gestion du stress, développement de la créativité, identification de ressources propres, recrutement et dynamisation du groupe/membres, plan d’action, gestion de la diversité et codes culturels. Inscription obligatoire.

Animations -> Atelier / Cours

Élan Interculturel 24 Quai d’Austerlitz Paris 75013

6 : Quai de la Gare (225m) 6, 14 : Bercy (572m)



Contact :Élan Interculturel 0627818470 info@elaninterculturel.com https://www.facebook.com/elaninterculturel https://www.instagram.com/interculturelan/?hl=fr hugo@elaninterculturel.com

Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Solidaire

Date complète :

2021-09-13T09:30:00+02:00_2021-09-13T16:30:00+02:00;2021-09-14T09:30:00+02:00_2021-09-14T16:30:00+02:00;2021-09-15T09:30:00+02:00_2021-09-15T16:30:00+02:00;2021-09-16T09:30:00+02:00_2021-09-16T16:30:00+02:00;2021-09-17T09:30:00+02:00_2021-09-17T16:30:00+02:00

Illustration facebook