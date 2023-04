L’Europe, le numérique et l’environnement Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

L’Europe, le numérique et l’environnement Cobalt, 16 mai 2023, Poitiers. L’Europe, le numérique et l’environnement Mardi 16 mai, 09h30 Cobalt Sur inscription EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres vous convie à une matinée d’ateliers ludiques pour réfléchir à l’impact du numérique sur l’environnement.

Au programme : devinez le parcours de vie d’un smartphone et les politiques européennes qui l’impactent, trouvez les dates des grandes décisions de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement et découvrez l’interview d’une scientifique du GIEC.

Rendez-vous à COBALT le mardi 16 mai à partir de 9h30.

Cobalt 5 rue Victor Hugo, 86000 Poitiers

2023-05-16T09:30:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00

2023-05-16T09:30:00+02:00 – 2023-05-16T12:30:00+02:00 environnement numérique

