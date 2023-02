COBAC PARC COBAC PARC LANHELIN Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

LANHELIN

COBAC PARC COBAC PARC, 8 avril 2023, LANHELIN. COBAC PARC COBAC PARC. Un spectacle à la date du 2023-04-08 à 00:00 (2023-04-08 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Valable du 08/04 au 24/09/2023 Selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre Premier parc de loisirs et d’attractions d’Ille-et-Vilaine, Cobac invite familles et amis à profiter d’une journée complète d’amusement dans un écrin de verdure de 12 hectares !Situé à 25 minutes de Rennes et de Saint-Malo, profitez de 40 attractions en illimité dont un parc aquatique inédit en Bretagne.Parmi les incontournables : le Corsaire, un Roller Coaster de 300m de long. Le Surcouf, un bateau à bascule ou encore les Chaises Volantes feront frissonner les plus téméraires.Rendez-vous le 8 avril pour découvrir nos nouveautés 2023 !INFORMATIONS PRATIQUES• Parking gratuit COBAC PARC Votre billet est ici COBAC PARC LANHELIN D75 – AXE RENNES/SAINT-MALO Ille-et-Vilaine Valable du 08/04 au 24/09/2023 Selon calendrier d’ouverture du parc Gratuit pour les moins de 1 mètre Premier parc de loisirs et d’attractions d’Ille-et-Vilaine, Cobac invite familles et amis à profiter d’une journée complète d’amusement dans un écrin de verdure de 12 hectares ! Situé à 25 minutes de Rennes et de Saint-Malo, profitez de 40 attractions en illimité dont un parc aquatique inédit en Bretagne. Parmi les incontournables : le Corsaire, un Roller Coaster de 300m de long. Le Surcouf, un bateau à bascule ou encore les Chaises Volantes feront frissonner les plus téméraires. Rendez-vous le 8 avril pour découvrir nos nouveautés 2023 ! INFORMATIONS PRATIQUES • Parking gratuit .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, LANHELIN Autres Lieu COBAC PARC Adresse D75 - AXE RENNES/SAINT-MALO Ville LANHELIN Tarif 18.0-18.0 lieuville COBAC PARC LANHELIN Departement Ille-et-Vilaine

COBAC PARC LANHELIN Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lanhelin/

COBAC PARC COBAC PARC 2023-04-08 was last modified: by COBAC PARC COBAC PARC COBAC PARC 8 avril 2023 COBAC PARC LANHELIN

LANHELIN Ille-et-Vilaine