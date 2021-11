COAX @ INSTANTS CHAVIRÉS : Tribalism3 + Sara Ohm + Tatiana Paris instants chavirés, 10 novembre 2021, Montreuil.

[http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus](http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus)lism3](http://www.collectifcoax.com/artist/tribalism3)avirés à Montreuil pour sa deuxième soirée de l’année, rendez-vous le 10 Novembre pour 3 concerts (gratuits) pour oreilles indisciplinées : —————— ????????????? —————— ➜ ?????????? (Rock répétitif) Autour de tournes de batteries répétitives et de bouts de mélodies romantiques, ce trio cherche sa propre trance entre chants de sirène, basses distordues et batterie marteau. Le corps se laisse alors emmener par des nappes sonores synthétiques., appuyées par des sons de machines hantées. • www.collectifcoax.com/artist/tribalism3 ➜ ???? ??? (Punk noise) Sara Ohm est une artiste punk/noise basée à Gthenburg en Suède. Ses chansons parlent d’antifachisme, de technologie musicale et de féminisme. • [http://saraohm.bandcamp.com](http://saraohm.bandcamp.com) ➜ ??????? ????? (guitare, effets, voix et K7) Solo autour de la guitoune à malmener avec des objets et des effets aussi. A la recherche des tripes avec obstacles. On pourra entendre aussi de la voix auto_tunée (ou pas) et des K7 (ou pas). • [https://soundcloud.com/tatianaparis](https://soundcloud.com/tatianaparis) —————— ????? ????????? —————— ???????? Mercredi 10 Novembre Ouverture des portes : 20H Concerts : 20H30 ??????? (pas de réservatioin) ????̀? Instants Chavirés 7, rue Richard Lenoir 93100 Montreuil France M.Robespierre (9) ??????? ?????????? – Pass sanitaire obligatoire Plus d’infos : www.gouvernement.fr/info-coronavirus Évènement soutenu par la région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France.

