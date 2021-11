COAX @ INSTANTS CHAVIRÉS : Simon Henocq & Fabien Rimbaud + Julia Robert + Julien Chamla instants chavirés, 15 octobre 2021, Montreuil.

instants chavirés, le vendredi 15 octobre à 20:00

Après la promenade musicale de septembre, le collectif COAX fera sa rentrée en salle aux Instants Chavirés à Montreuil pour une série de concerts. La première soirée aura lieu le vendredi 15 Octobre, un rendez-vous (gratuit) pour oreilles indisciplinées : —————— ????????????? —————— ➜ ????? ?????? & ?????? ?????? ??????? (guitare, batterie, synthé, voix) Techno rustique et blougras oblique, poesie vociferée scribouillée sur un coin de table, espece de rock instinctif et imprevisible, tout sur le vif. • www.simonhenocq.com • [https://bit.ly/3B1andG](https://bit.ly/3B1andG) ➜ ????? ?????? – Etape de travail de la création solo 'Alètheia' (Alto, Viole d'Amour, objets, pédales d'effets & voix) Musicienne altiste de formation, Julia Robert, développe aujourd'hui un langage pluridisciplinaire tourné vers la performance, intégrant le théâtre et le corps à sa pratique. image.gifDans alètheia (ἀλήθεια en grec ancien) qui signifie « l'être – vrai » Julia Robert dévoile sa musique à travers la viole d'amour, l'alto et la voix, instruments qu'elle voile et détourne afin de révéler d'autres points d'écoute. • www.juliarobert.fr ➜ ?????? ?????? '?????? ???' (Batterie, Harpe basse) Scruter les points de fusion, de tension et de rupture entre un geste percussif ultra persistant et le mouvement continu d'une machine sonore motorisée. Scanner, filtrer la masse générée, zoomer, dé-zoomer imperceptiblement ou brutalement, explorer l'espace intérieur-corps-extérieur, y découvrir d'innombrables pulsations aléatoires, bourdons grondants et harmoniques perçantes. • [https://vimeo.com/545529985](https://vimeo.com/545529985) —————— ????? ????????? —————— ???????? Vendredi 15 Octobre Ouverture des portes : 20H Concerts : 20H30 ??????? ????̀? Instants Chavirés 7, rue Richard Lenoir 93100 Montreuil France M.Robespierre (9)) ??????? ?????????? – Pass sanitaire obligatoire Évènement soutenu par la région Ile-de-France et la DRAC Ile-de-France.

Gratuit

Après la promenade musicale de septembre, le collectif COAX fera sa rentrée en salle aux Instants Chavirés à Montreuil pour une série de concerts. La première soirée aura lieu le vendredi 15 Octobre

instants chavirés montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T23:00:00