Marché de Noël Coarraze, 3 décembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

L’association des parents d’élèves vous invite à leur marché de Noël !

Venez découvrir de l’artisanat local avec des artistes peintres, couteaux, bijoux, tricots ou encore du miel local ainsi que des bières artisanales et plus encore.

Au programme des animations: lecture de contes.

– 10h : pour les 3-5 ans

– 15h : pour les 6-10 ans

Jeux en bois et maquillage. Concert musical, cantera, tour en calèche, et la Ferme de Moon sera présente au marché !

Possibilité de se restaurer sur place avec tartiflette, sandwich, crêpes, vin chaud ou encore chocolat chaud et bien d’autres vous attendent!.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The parents’ association invites you to their Christmas market!

Come and discover local handicrafts by painters, knives, jewelry, knitwear and local honey, as well as craft beers and much more.

On the program: storytelling.

– 10 a.m.: for 3-5 year-olds

– 3pm: for 6-10 year-olds

Wooden games and face painting. Musical concert, cantera, horse-drawn carriage ride, and Moon’s Farm will be present at the market!

On-site refreshments include tartiflette, sandwiches, crêpes, mulled wine, hot chocolate and much more!

La asociación de padres te invita a su mercadillo navideño

Venga a descubrir la artesanía local de pintores, cuchilleros, bisutería, punto y miel local, así como cervezas artesanales y mucho más.

En el programa: cuentacuentos.

– 10 h: para niños de 3 a 5 años

– 15.00 h: para niños de 6 a 10 años

Juegos de madera y pintacaras. Concierto musical, cantera, paseo en coche de caballos y ¡La Granja de Moon estará en el mercado!

Podrás comer in situ, con tartiflette, bocadillos, crêpes, vino caliente, chocolate caliente ¡y mucho más!

Die Elternvereinigung lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein!

Entdecken Sie lokales Kunsthandwerk von Künstlern, Messer, Schmuck, Strickwaren, lokalen Honig, selbstgebrautes Bier und vieles mehr.

Auf dem Unterhaltungsprogramm: Märchenlesung.

– 10 Uhr: für Kinder von 3-5 Jahren

– 15 Uhr: für Kinder von 6-10 Jahren

Spiele aus Holz und Schminken. Musikalisches Konzert, Cantera, Kutschfahrten und der Bauernhof von Moon ist auf dem Markt vertreten!

Verpflegungsmöglichkeiten: Tartiflette, Sandwiches, Crêpes, Glühwein, heiße Schokolade und vieles mehr warten auf Sie!

