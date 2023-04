De ferme en ferme 26 Chemin de Lescude, 30 avril 2023, Coarraze.

La Chèvrerie Henri IV participe à la 15ème édition de l’évènement grand public « De Ferme en Ferme ».

Plus que des portes-ouvertes, cette opération vise à créer des échanges conviviaux et concrets sur les pratiques agricoles et la durabilité. Petits et grands pourront ainsi profiter de visites pédagogiques gratuites de la ferme et de dégustations. Pour le midi, une restauration sur place est proposée sur inscription préalable par mail avec une assiette de chèvre chaud..

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 18:00:00. EUR.

26 Chemin de Lescude Chèvrerie Henri IV

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Chèvrerie Henri IV participates in the 15th edition of the general public event « De Ferme en Ferme ».

More than open doors, this operation aims at creating friendly and concrete exchanges on agricultural practices and sustainability. Young and old will be able to enjoy free educational visits of the farm and tastings. For lunch, a catering service is proposed on the spot with a plate of hot goat cheese, upon prior registration by mail.

La Chèvrerie Henri IV participa en la 15ª edición del evento público « De Ferme en Ferme ».

Más que una jornada de puertas abiertas, esta operación pretende crear intercambios amistosos y concretos sobre prácticas agrícolas y sostenibilidad. Jóvenes y mayores podrán disfrutar de visitas educativas gratuitas a la granja y degustaciones. Para el almuerzo, se ofrece un servicio de catering in situ previa inscripción por correo electrónico con un plato de queso de cabra caliente.

Die Chèvrerie Henri IV nimmt an der 15. Ausgabe der Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit « De Ferme en Ferme » teil.

Diese Aktion ist mehr als nur ein Tag der offenen Tür, sondern zielt darauf ab, einen geselligen und konkreten Austausch über landwirtschaftliche Praktiken und Nachhaltigkeit zu schaffen. Groß und Klein können so von kostenlosen pädagogischen Führungen durch den Bauernhof und von Verkostungen profitieren. Für den Mittag wird nach vorheriger Anmeldung per E-Mail eine Verpflegung vor Ort mit einem Teller mit warmem Ziegenkäse angeboten.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay