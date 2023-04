Cirque Place de la République, 28 avril 2023, Coarraze.

Le Cirque Morello s’installe en Pays de Nay pour plusieurs représentations de son nouveau spectacle « Saltimbanque » pour le plus grand plaisir des petits comme des grands..

Place de la République

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Circus Morello settles in Pays de Nay for several performances of its new show « Saltimbanque » for the greatest pleasure of children and adults.

El Circo Morello llega al País de Nay para ofrecer varias funciones de su nuevo espectáculo « Saltimbanque », que hará las delicias de grandes y pequeños.

Der Zirkus Morello kommt für mehrere Aufführungen seiner neuen Show « Saltimbanque » ins Pays de Nay, um Groß und Klein zu begeistern.

2023-04-20