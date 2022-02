COALTAR / LOST IN MATERIAL Soma Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

COALTAR / LOST IN MATERIAL Soma, 24 février 2022, Marseille. COALTAR / LOST IN MATERIAL

Soma, le jeudi 24 février à 21:00

Les jeudis du SOMA reviennent en pleine force !!! Cette semaine on invite COALTAR avec le DJ set de LOST IN MATERIAL qui clôturera la soirée ! ____ COALTAR — dark wave / post EBM — LYON /// Voix – guitares – boîte à rythme, expérience live non-stop, colérique et désespérée. [https://coaltar.fr](https://coaltar.fr) LOST IN MATERIAL — e.l.e.c.t.r.o, electro-cold / break / techno — LYON [https://linktr.ee/lostinmaterial](https://linktr.ee/lostinmaterial) ♫♫♫ Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T21:00:00 2022-02-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Soma Adresse 55 cours julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Soma Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Soma Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

COALTAR / LOST IN MATERIAL Soma 2022-02-24 was last modified: by COALTAR / LOST IN MATERIAL Soma Soma 24 février 2022 marseille Soma Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône