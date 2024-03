« coalitions » vue par les commissaires FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Genève, dimanche 5 mai 2024.

« coalitions » vue par les commissaires Pour sa résidence au FMAC en 2024, la commissaire d’exposition, Isaline Vuille, et Damiàn Navarro proposent d’explorer la collection par le prisme des espaces d’art indépendants à Genève. Dimanche 5 mai, 15h00 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) gratuit

coalitions – du 28 mars au 5 mai 2024

co-curateur Damiàn Navarro

Pour sa résidence au FMAC en 2024, Isaline Vuille propose d’explorer la collection par le prisme des espaces d’art indépendants à Genève. La programmation prendra la forme d’expositions ainsi que de rencontres, évènements performatifs ou concerts.

Premier volet de la résidence, l’exposition coalitions s’intéresse à plusieurs espaces d’art créés et gérés par des artistes. Jouant sur différentes temporalités, elle propose une traversée partielle de la collection du FMAC, enrichie par des témoignages d’artistes, des collections privées et des archives personnelles.

Réalisée avec la complicité de plusieurs artistes, l’exposition donne à voir des œuvres, des documents, des photographies, des flyers et autres ephemera qui témoignent de la vitalité et de la diversité de ces espaces d’art. Portés par une énergie et des affinités humaines et artistiques, leur mode opératoire est souvent le collectif, l’expérimentation, l’autoproduction et le développement des réseaux. Fiasko, Low Bet, le Shark, l’atelier 304, SFP, Duplex et d’autres : certains de ces lieux ont perduré, se sont transformés, d’autres ont ouvert le champ des possibles, puis se sont orientés vers d’autres engagements individuels ou de groupe, élargissant le regard artistique à des problématiques interdisciplinaires.

Rendez-vous

Les visites commentées

Les mercredis à 15h: 3, 10, 17 et 24 avril (fermé le 1er mai)

Les dimanches à 15h: 31 mars, 7, 14, 21 et 28 avril

Autre rendez-vous

Samedi 20 avril

– 18h30: Souvenirs sur l’art et les artistes à Genève, diaporama et récit par Christophe Rey

– 20h: Fast/Fwd, Piano Solo Concert par Stephan Perrinjaquet (Dollar Mambo)

Informations pratiques

ever ever expanding waves

2e exposition: 16 mai – 23 juin 2024

3e exposition: 12 septembre – 8 décembre 2024

Ouvert les mercredis et dimanches, de 12h à 18h (fermé le 1er mai)

Entrée libre, sans réservation

Programme complet sur www.fmac-geneve.ch

Ecoquartier Jonction

Chemin du 23-Août 5,1205 Genève

+41(0)22.418.45.30

@fmac.geneve

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« link »: « http://www.fmac-geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Andreas Kressig