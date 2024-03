Coal Noir aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Différentes nuances de noir qui se consument ensemble dans un brasier.

(Post punk Grunge – Paris, FR)

Différentes nuances de noir qui se consument ensemble dans un brasier. Un charbon intense, encore brûlant, qui n’attend que l’occasion pour flamber à nouveau. Léa, James, Margaux et Chana produisent un post punk abrasif et mélodique, aussi engagé qu’il est sensible.

FFO / Si vous aimez : The Pixies, Fontaines D.C, Joy Division

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Contact :

Coal Noir