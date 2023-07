Coaching sportif – postural Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu Paris, 15 juin 2023, Paris.

Le jeudi 13 juillet 2023

de 12h00 à 14h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Découvrez le coaching sportif & postural avec Kelly Lepeinteur, éducatrice sportive formée et certifiée en Sport Santé !

L’impact de l’activité physique sur le “mieux être” n’est plus à prouver, découvrez l’accompagnement personnalisé de la pratique sportive avec une professionnelle, Kelly LEPEINTEUR !

L’accompagnement sportif & postural, qu’est ce que c’est ?

Un moment de connexion à soi et de déconnexion du quotidien, pour se faire du bien.

Sportif ? Grâce à un travail progressif du système cardio-vasculaire, vous pourrez gagner en endurance, affiner votre silhouette et limiter les risques de maladies cardio-vasculaires.

Postural ? Assis, debout, en marchant, il est essentiel de porter une attention particulière à la posture afin de ménager la colonne vertébrale et les articulations.

Les objectifs ?

Gagner en souplesse et en tonicité

Renforcer sa posture

Gagner en assurance pour prendre sa place dans le monde

Avec Kelly LEPEINTEUR, éducatrice sportive formée et certifiée en Sport Santé, vous échangerez sur vos ambitions afin d’élaborer un programme qui VOUS convient et qui vous fera renouer avec l’activité physique. L’atelier est adapté à vos besoins spécifiques et à VOS envies !

Informations complémentaires

Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contretemps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité.

Chez Moi & Mes Enfants, Le Tiers Lieu 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

