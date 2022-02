Coaching pour les étudiant.e.s infirmier.es. Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Etudiant.e.s infirmier.e.s, vous allez commencer votre mémoire de fin d’études : en partenariat avec les éditions SETES et avec Christine PAILLARD (PHD), la Cité de la santé vous propose un atelier de coaching en écriture afin de repérer des concepts (analyse de pratique professionnelle, note de recherche, Mémoire de fin d’études) à partir du _Dictionnaire des concepts en sciences infirmières_, et d’être en capacité d’exploiter un fonds documentaire spécialisé (ressources électroniques comprises).

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T17:00:00;2022-04-02T15:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-05-07T15:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00

