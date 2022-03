Coaching pour grands-parents et parents Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

Ne traînez plus, inquiets, vos petits-enfants au musée, mais **animez la visite** ! Le Museon Arlaten vous propose son aide pour avoir réponse à toutes leurs questions, même les plus surprenantes. En répondant aux vôtres, les médiateurs vous donnent des clés pour identifier les sujets à aborder dans les collections et assurer la visite comme si vous connaissiez tout ou presque ! **Vous saurez les impressionner et déjouer les pièges.** Et parce qu’il y a un “après-visite”, **repartez avec des idées** pour faire durer le plaisir à la maison. Sur réservation dans la limite des places disponibles et selon les mesures COVID. **Attention, cette séance ne s’adresse bien sûr “qu’aux adultes !** **Réservations au 04 13 31 51 90 ou [reservation.museon@departement13.fr](mailto:reservation.museon@departement13.fr)**

C'est presque les vacances…Trucs, astuces, recettes et points d'intérêt pour préparer ma visite avec mes petits-enfants (ou mes enfants) … Car le musée en famille, c'est possible !

Museon Arlaten – Musée de Provence
29 rue de la République 13200 Arles

2022-03-31T15:00:00 2022-03-31T17:00:00

