du jeudi 12 mai au jeudi 2 juin à Espace Jeunes Anne Frank

### Atelier animé par Etienne Ratier, comédien, la séance de travail permettra d’appréhender dans un cadre sécurisant l’épreuve orale du bac de français. Les jeunes seront sensibilisés aux différentes techniques de suppressions des gestes et mots “parasites” liés au stress et apprendront les notions du rythme parolier, d’accentuation et de déclamation qui rendent leur exposé plus vivant. Très apprécié par les participants, les jeunes qui ont suivi une séance de coaching ont été plus à l’aise à l’oral lors de l’épreuve du bac. Cet atelier est strictement limité à quatre participants par heure. **Dates des prochaines séances** _(une séance au choix par jeune)_ * Jeudi 12 mai : 18h à 19h * Jeudi 19 mai : 18h à 19h * Mardi 24 mai : 18h à 19h * Mardi 24 mai : 19h à 20h * Jeudi 2 juin : 18h à 19h _Tarif : 5€ la séance_ _Renseignement et inscription à l’Espace Jeunes Anne Frank par téléphone ou en personne_

Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM, inscription et paiement à l’Espace Jeunes Anne Frank

Coaching par un comédien pour préparer l’oral du BAC de français

Espace Jeunes Anne Frank 15 rue Diderot, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



