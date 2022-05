“CO2 en cours de chargement” Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 7 mai 2022 10:00, Orléans.

Nuit des musées “CO2 en cours de chargement” Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 29 avril – 7 mai Comprise dans l’entrée du musée

Découvrez une exposition expérimentale, qui se construira en plusieurs étapes ! Vous pourrez plonger dans l’univers d’un laboratoire, auprès de chercheurs spécialistes du climat et des mesures de CO2.

Un dispositif immersif vous dévoilera l’évolution du CO2 au cours du temps. Découvrez cette expo en plusieurs fois pour comprendre le climat de la Terre et le rôle du CO2. Une zone de participation vous permettra de participer à cette expérience grandeur nature !

_**En partenariat avec La Labomédia et le Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (Université Paris-Saclay et CNRS).**_

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Quatre niveaux d’expositions pluri-médias décloisonnent les savoirs et mettent en scène collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes.

The Orléans Museum for Biodiversity and the Environment (MOBE) is a museum of scientific culture. Four levels of multi-media exhibitions break down knowledge and stage collections, manipes, audiovisual shows, digital games, models.

