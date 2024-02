CO-PLATEAU SCÈNE LOCALE CANAVERA + LA FANFARE MOUSSAKA Belleville-sur-Meuse, samedi 2 mars 2024.

CO-PLATEAU SCÈNE LOCALE CANAVERA + LA FANFARE MOUSSAKA Belleville-sur-Meuse Meuse

Samedi

Entre rock, reggae et jazz, avec une basse/batterie qui pose les jalons du groove, Canavera chante, tantôt d’une voix claire tantôt d’une voix rocailleuse, ses compositions originales arrangées avec un piano, une guitare électrique, un violon et deux cuivres. Une sonorité tout aussi brute qu’envoûtante que ces 5 musiciens vous partageront le temps d’un concert plein d’authenticité et de générosité…

Ambiance moussakesque, aux inspirations balkaniques avec La Fanfare Moussaka. Plops (Euphonium), Greto et Luciola (Trompettes), Barnab (Accordéon), Patchik (Tapan), Patchok (Dhol) vont faire vibrer l’aubergine qui est en vous !

Entrée libre sur réservation

billetterie.contrecourantmjc.frTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02 23:59:00

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

L’événement CO-PLATEAU SCÈNE LOCALE CANAVERA + LA FANFARE MOUSSAKA Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-02-02 par OT GRAND VERDUN