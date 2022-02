Co-plateau – Léonce et Elise et moi Aix-en-Provence, 24 mars 2022, Aix-en-Provence.

Co-plateau – Léonce et Elise et moi Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

2022-03-24 – 2022-03-24 Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Léonce : chant, guitare



Amoureux des mots et des mélodies, Léonce amorce un début de carrière animé d’un bel enthousiasme. Il tricote des histoires singulières où l’on se retrouve bien des fois en terrain familier. Aux rythmes de sa guitare, le timbre de sa voix charme et les mots sonnent juste.



Élise et moi

Plongez dans l’univers hanté et hypnotisant du trio de Elise & Moi. Il vous parle d’insomnies, d’inconnus, de chair et d’eau, avec douceur, patience et humilité, puisant son inspiration dans la voix de grands artistes du jazz et de la chanson française.



Chacun des plateaux est d’une durée de 40mn.

Deux beaux bourgeons pour la chanson en herbe ! Assistez au concert an Live ou sur la chaine web du Petit Duc

Léonce : chant, guitare



Amoureux des mots et des mélodies, Léonce amorce un début de carrière animé d’un bel enthousiasme. Il tricote des histoires singulières où l’on se retrouve bien des fois en terrain familier. Aux rythmes de sa guitare, le timbre de sa voix charme et les mots sonnent juste.



Élise et moi

Plongez dans l’univers hanté et hypnotisant du trio de Elise & Moi. Il vous parle d’insomnies, d’inconnus, de chair et d’eau, avec douceur, patience et humilité, puisant son inspiration dans la voix de grands artistes du jazz et de la chanson française.



Chacun des plateaux est d’une durée de 40mn.

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-28 par