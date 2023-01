Co-plateau : Duo Monkitude | Caroline Mayer 4tet Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Co-plateau : Duo Monkitude | Caroline Mayer 4tet
Le Petit Duc, 1 Rue Emile Tavan, Aix-en-Provence

2023-03-10 20:30:00 – 2023-03-10 22:30:00

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône EUR Une lecture intimiste de sa musique servie par une instrumentation peu utilisée : le duo piano/batterie. L’expérience, l’imagination et la connaissance approfondie de ce répertoire par ces deux musiciens permettent une appropriation à travers un dialogue ouvert ou chacun peut être soliste ou accompagnateur.



Caroline Mayer 4tet : Everything must Change, une poésie du temps suspendu

Caroline Mayer a un « univers jazzy à l’élégance sensible ».. elle revisite des standards de jazz, de la chanson…dans l’écrin formé par les talentueux musiciens qui l’entourent. Un co-plateau comme un voyage dans l’histoire du jazz. Le Duo Monkitude propose un hommage à un des plus grands musiciens/compositeurs du jazz : Thelonious Monk Le Petit Duc Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

