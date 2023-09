Co-plateau Comae & Josie – Les Disquaires Les Disquaires Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Deux concerts en une soirée : Comae et Josie !

Comae fête la sortie de son premier EP « La nuit », sortie attendue le 15 septembre !

Autrice, compositrice et interprète, Comae a fait de sa passion d’enfant pour la musique et les mots, le réceptacle de ses émotions et récits intimes. Ses textes sont à l’image de ses compositions au piano mêlant sensibilité et puissance.

Fervente lectrice de fantasy et rêveuse invétérée, elle s’inspire de l’œuvre de Kate Bush et Polnareff pour faire vivre ses histoires et les rendre, aussi uniques, qu’universelles; des paroles magnifiées par des mélodies et harmonies vocales à l’instar de Bon Iver.

Son premier EP « La Nuit », attendu le 15 septembre 2023, sublime le deuil et la guérison d’une âme perdue dans la contemplation de son chagrin. Une introspection touchante qui nous met face à nos propres démons; tandis que nous les apprivoisons ensemble tout au long de ce voyage musical, jusqu’à l’arrivée de « L’aube » et ses promesses.

Après deux albums sortis chez Universal sous le nom d’Elisa Jo, josie a saisi l’importance de se saisir elle-même de sa force et de sa créativité.

Un nouveau nom pour un nouveau projet qui oscille entre sonorités pops urbaines, voix soul et sons groovy. On y entend la douceur, la chaleur, les rêveries, les moments intimes et les mots crus.

Tantôt par la poésie, tantôt par la simplicité des mots bruts, Josie dépeint ses déambulations entre déboires amoureux, désirs vibrants, plaisirs féminins et amour de soi. C’est sauvage et doux à la fois, comme une voluptueuse animalité, une caresse qui vient te mordre au cou.

Voyages intérieurs tourmentés ou teintés d’espoir : on prend tout.

Avec « crash » son premier single, josie ouvre les portes d’une nouvelle voie plus indépendante, plus personnelle et plus intime. Un premier EP est en cours d’enregistrement.

