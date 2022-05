Co-investir entre corporates Labo de l’édition | Paris&Co Paris Catégorie d’évènement: Paris

Labo de l’édition | Paris&Co, le mardi 17 mai à 09:30

L’émergence des fonds corporate venture crée une vraie opportunité de prise de participation dans les startups, que ce soit pour prendre des positions dominantes sur un marché donné ou suivre des innovations à potentiel. Si les fonds corporate venture investissent la plupart du temps minoritairement, en co-investissement avec des fonds d’investissements « traditionnels », une alternative pourrait être de faire du co-investissement entre fonds corporate. Profitez de cette 1ère session pour présenter et partager vos thèses d’investissement, portofolio de startups et stratégie de scouting. Un temps d’échange suivra vos présentations pour vous permettre d’envisager d’éventuels partenariats en matière d’investissement. Invitez les responsables de vos fonds corporate venture pour intervenir et échanger entre pairs ! Labo de l’édition | Paris&Co 2, rue saint Médard. Paris 5 Paris Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T09:30:00 2022-05-17T11:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Labo de l’édition , Paris&Co Adresse 2, rue saint Médard. Paris 5 Ville Paris lieuville Labo de l’édition , Paris&Co Paris Departement Paris

Labo de l’édition , Paris&Co Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

