Co-création de la pièce «La traversée en pirogue» MEG, 20 février 2022, Genève.

Co-création de la pièce «La traversée en pirogue»

MEG, le dimanche 20 février à 16:30

La Compagnie sans N effectue une semaine de résidence au MEG du 14 au 20 février afin de pouvoir travailler autour de «La traversée en pirogue» qu’ils joueront lors de la nuit des musées, le 21 mai 2022. Il s’agit d’un ensemble de quatre pièces écrites par des dramaturges autochtones abordant l’urgence climatique et l’injustice environnementale qu’ils subissent. Vous avez toujours rêvé de participer à la conception d’une pièce de théâtre avec une metteuse en scène et des acteur-trice-s ? La Compagnie sans N va réaliser votre souhait ! Le samedi 19 et le dimanche 20 février, de 16h30 à 17h30, ils vous convient à venir réfléchir, penser, donner votre avis, partager votre point de vue…en somme, co-construire cette pièce de théâtre avec eux ! La participation à ces activités est incluse dans le prix d’entrée à l’exposition temporaire (12/8 CHF). Cette activité est adaptée à tous publics, enfants inclus. **Auteur-trice-s et pièces jouées** : Madeline Sayet : What We Give Back Dylan Thomas Elwood : Mizhakwad (The Sky is clear) Kiki Riviera : At What Cost Yvette Nolan : Ranger Les répétitions, ainsi que les pièces seront en français pour la représentation au MEG.Ces pièces ont été réalisées et seront jouées dans le cadre du [Climate Change Theatre Action](http://www.climatechangetheatreaction.com/).

Inclus dans le prix du billet pour l’expositon temporaire (8/12 CHF)

Participation à la co-conception d’une pièce de théâtre avec la Compagnie sans N. Exposition temporaire. Les 19 et 20 février de 16h30 à 17h30.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-20T16:30:00 2022-02-20T17:30:00