Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 5 mai à 14:30

Créer ensemble, mettre les compétences de chacun et chacune au service d’un projet, une des valeurs clés des FabLabs ! Au cours de cet atelier, vous réaliserez ensemble le jeu officiel du Carrefour numérique grâce à la découpeuse laser.

2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:00:00

