Stage Voilier Grand Surprise CNV – Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux, 17 juillet 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise).

Thèmes abordés durant cette semaine ;

– Manœuvres de port et manœuvres à la voile

– Météo

– Cartographie …

Tenue de navigation : Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.

Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) : 5€/jour

Equipements supplémentaires:

Un bonnet ou une casquette selon la saison.

Les tarifs comprennent:

L’enseignement par un moniteur diplômé d’état, l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage, la mise à disposition du bateau, le carburant, les frais de port ou de mouillage.

Ce lot comprend : Stage 5 jours 2023 (compris dans le prix), Une licence « Passeport voile » (ou supérieure) (compris dans le prix – Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ),.

Lundi 2023-07-17 fin : 2023-07-21 . .

CNV – Quai du Havre

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



Over 5 outings of 2h30 each, from Monday to Friday, come and discover or perfect your sailing skills on a houseboat (Grand Surprise).

Topics covered during the week;

– Harbour and sailing maneuvers

– Weather

– Cartography …

Sailing attire: Boots or shoes with non-slip soles, windbreaker (top and bottom), warm, comfortable clothing.

Outfits are available for hire (jacket and overalls): 5?/day

Additional equipment:

A hat or cap, depending on the season.

Rates include:

Instruction by a state-qualified instructor, membership of our organization for the duration of your course, use of the boat, fuel, harbor or mooring fees.

This package includes : 5-day course 2023 (included in the price), « Passeport voile » license (or higher) (included in the price – the price will be deducted if you already have one),

Durante 5 salidas de 2h30, de lunes a viernes, venga a descubrir o a perfeccionar sus conocimientos de vela en un barco liveaboard (Gran sorpresa).

Temas tratados durante la semana

– Maniobras portuarias y de navegación

– Meteorología

– Cartografía …

Ropa de navegación: Botas o zapatos con suela antideslizante, cortavientos (arriba y abajo), ropa de abrigo y cómoda.

Se pueden alquilar uniformes (chaqueta y mono): 5?/día

Equipamiento adicional:

Gorro o gorra según la temporada.

Los precios incluyen:

Las clases impartidas por un instructor titulado, la afiliación a nuestra organización durante la duración del curso, el uso de la embarcación, el combustible y los gastos de puerto y amarre.

Este paquete incluye : Curso de 5 días 2023 (incluido en el precio), Una licencia « Pasaporte de Navegación » (o superior) (incluida en el precio – El precio se deducirá si ya tiene una),

Auf 5 Ausflügen von 2,5 Stunden, von Montag bis Freitag, können Sie das Segeln auf einem bewohnbaren Boot (Große Überraschung) entdecken oder perfektionieren.

Themen, die in dieser Woche behandelt werden;

– Hafenmanöver und Segelmanöver

– Wetter

– Kartographie …

Segelkleidung: Stiefel oder Schuhe mit rutschfester Sohle, Ciré oder Windjacke (oben und unten), warme und bequeme Kleidung.

Kleidung kann gemietet werden (Jacke und Latzhose): 5?/Tag

Zusätzliche Ausrüstungsgegenstände:

Mütze oder Kappe je nach Jahreszeit.

Die Preise beinhalten:

Unterricht durch einen staatlich geprüften Lehrer, Mitgliedschaft in unserer Organisation während des Kurses, Bereitstellung des Bootes, Treibstoff, Hafen- oder Ankergebühren.

Dieses Paket umfasst : 5-Tage-Kurs 2023 (im Preis inbegriffen), Eine Lizenz « Passeport voile » (oder höher) (im Preis inbegriffen – Der Preis wird abgezogen, wenn Sie bereits eine Lizenz besitzen),

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche