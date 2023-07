Micro-conférence : Céramique : ces objets qui portent l’Histoire CNRS Meudon-Bellevue Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Les micro-conférences : un thème, trois éclairages complémentaires de 10 minutes chacun croisant des regards issus de différents domaines.

En quoi la céramique peut-elle nous aider à comprendre les relations entre deux aires culturelles ?

L’analyse des savoir-faire céramiques peut nous permettre de comprendre les sociétés anciennes. Grâce à des outils propres à l’archéologie, la géologie, la physique ou la chimie, les scientifiques font parler ce matériau. Venez découvrir leurs méthodes, avec l’exemple de Chupícuaro et du bassin de Mexico au Mexique, au 5ème siècle avant notre ère.

Par Véronique Darras, Archéologue au CNRS

Poteries et recettes de cuisine chez les populations levantines du 7ème millénaire av. J.-C.

Les populations levantines adoptent la poterie au cours du 7ème millénaire av. J.-C. Quel(s) plat(s) ont-elles dès lors cuisiné dans leurs céramiques ? Venez le découvrir grâce à l’analyse de la fonction des plus anciens pots à cuire de la région.

Par Julien Vieugue, Archéologue au CNRS

Medieval Kâshi Online : des étoiles plein les yeux

Venez découvrir le Medieval Kâshi Online : une basse de données numériques rassemblant des ensembles de carreaux de revêtement architectural à décor de lustre métallique, produits en Iran aux 13e et 14e siècles.

Par Delphine Miroudot, Conservatrice au Musée national de Céramique

