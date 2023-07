Conférence démo : A l’école des scribes de Babylone (1800 av. J.-C.) CNRS Meudon-Bellevue Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Conférence démo : A l’école des scribes de Babylone (1800 av. J.-C.) Samedi 16 septembre, 11h00 CNRS Meudon-Bellevue Sur inscription

Les conférences démo : basée sur l’interaction, l’expérience combine manipulations faites avec le public et explications des chercheurs et chercheuses

L’écriture cunéiforme est la première écriture inventée dans l’histoire de l’humanité. Venez découvrir cette écriture et la civilisation mésopotamienne en participant à l’école des scribes, inspirée de celle de Babylone il y a 4000 ans. Vous serez invités à écrire de petits textes en cunéiforme dans l’argile fraîche et à calculer comme les Babyloniens en base 60.

Par Cécile Michel, Assyriologue au CNRS

CNRS Meudon-Bellevue 1 place Aristide-Briand 92195 Meudon Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 45 07 50 50 http://www.dr5.cnrs.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://evenements-idf.cnrs.fr/event/la-science-raconte-le-patrimoine/ »}, {« type »: « email », « value »: « alicia.perino@cnrs.fr »}] Siège de la délégation Ile-de-France Ouest et Nord du CNRS. Site historique du CNRS À partir de Montparnasse, Transilien direction Sèvres-Rive-Gauche, station Bellevue À partir de Pont-de-Sèvres (M9), Bus 169 arrêt 11-Novembre ou Gare de Bellevue À partir de La Défense, Tramway T2 Val-de-Seine, station Brimborion Accès au parking public à proximité du campus (rue Marcel-Allégot)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

© Cyril FRESILLON/CNRS Images