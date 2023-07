Micro-conférence : Notre-Dame, la part des sciences CNRS Meudon-Bellevue Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Micro-conférence : Notre-Dame, la part des sciences Samedi 16 septembre, 10h30 CNRS Meudon-Bellevue Sur inscription

Les micro-conférences : un thème, trois éclairages complémentaires de 10 minutes chacun croisant des regards issus de différents domaines.

L’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a ouvert une nouvelle page de son histoire, certes douloureuse, mais représentant aussi un moment privilégié d’observation et d’étude du monument. Découvrez cette approche interdisciplinaire et globale.

CNRS Meudon-Bellevue 1 place Aristide-Briand 92195 Meudon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

© Cyril FRESILLON/CNRS Images