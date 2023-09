CNRS – Conférence-démo : Découvrir les principaux silex taillés de la Préhistoire CNRS Meudon, 16 septembre 2023, Meudon.

Les pierres taillées sont le témoin du développement de notre intelligence au cours de l’hominisation, mais aussi des « marqueurs culturels » des communautés humaines. Elles deviendront les produits de véritables artisans au cours du Néolithique. Nous vous invitons à découvrir et manipuler ces objets, et à vous familiariser avec les différentes techniques de taille inventées par nos ancêtres tout au long de la Préhistoire qui suscitent bien des commentaires et de grandes questions.

Par Jacques Pelegrin, Préhistorien au CNRS.

Durée de la conférence : 1h.

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

