Cet évènement est passé CNRS – Conférence-démo : La fabuleuse histoire du campus Meudon-Bellevue CNRS Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon CNRS – Conférence-démo : La fabuleuse histoire du campus Meudon-Bellevue CNRS Meudon, 16 septembre 2023, Meudon. CNRS – Conférence-démo : La fabuleuse histoire du campus Meudon-Bellevue Samedi 16 septembre, 14h30 CNRS Sur inscription Le campus Meudon-Bellevue est lieu symbolique pour le CNRS et la recherche scientifique en France. Nous vous invitons à découvrir toute son Histoire, les personnages emblématiques et les événements qui ont marqué le site depuis sa création jusqu’à nos jours. Par Denis Guthleben, historien au CNRS.

Durée de la conférence : 1h. CNRS CNRS, Meudon Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evenements-idf.preprod.lamp.cnrs.fr/les-patrimoines-en-danger-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 07 54 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 CNRS Conférence © CNRS Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu CNRS Adresse CNRS, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 1 Age max 99 Lieu Ville CNRS Meudon latitude longitude 48.820699;2.229826

CNRS Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/